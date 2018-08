Redakcja Dziennik.pl

Prezydent Andrzej Duda złoży oficjalną wizytę w Australii w dniach 18-21 sierpnia. Jak poinformował PAP szef gabinetu prezydenta, jednym z jej elementów będzie Polsko-Australijskie Forum Energetyczne, które odbędzie się 21 sierpnia w Sydney. Forum będzie poświęcone współpracy biznesowej w obszarze nowoczesnych technologii i innowacji w sektorze zasobów naturalnych i energii.

Polska gospodarka potrzebuje dziś globalnych partnerów. Organizowane Forum Energetyczne jest jednym z przedsięwzięć w ramach prowadzonej przez prezydenta RP dyplomacji ekonomicznej, w ramach której pan prezydent promuje polskie interesy gospodarcze za granicą i stara się ułatwiać polskim przedsiębiorcom nawiązywanie kontaktów – powiedział Szczerski.

W organizowanym z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy forum udział weźmie szeroka delegacja polskich przedsiębiorców; obecni będą przedstawiciele takich spółek jak: PGNiG, Gaz-System, Polskie LNG, Jastrzębska Spółka Węglowa czy Węglokoks.

W rozmowach wezmą udział także przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Ministerstwa Energii i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ze strony australijskiej swój udział w forum zapowiedzieli m.in.: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Geoscience Australia, Nautitech, National Energy Resources Australia (NERA).

Podczas forum przewidziane jest podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy polskimi podmiotami i ich australijskimi partnerami.

Według Państwowego Instytutu Geologicznego, polsko-australijska współpraca bilateralna w obszarze górnictwa dotyczyła w ostatnich latach podziemnej gazyfikacji węgla. Możliwa jest także intensyfikacja współpracy z australijskimi ośrodkami działającymi na polu badań i rozwoju (B+R).

Państwowy Instytut Geologiczny zwraca uwagę, że jedna ze spółek zaangażowana jest w poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Zapowiadana jest budowa kopalni, infrastruktury kolejowej i energetycznej. Nowopowstała kopalnia osiągnęłaby zdolność produkcyjną w 2020 r. i zatrudniałaby ok. 2000 osób.

Chodzi o polską spółkę PD Co, która jest spółką-córką australijskiej spółki Prairie Downs Metals Limited, powołaną do wybudowania kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W 2012 r. otrzymała cztery koncesje na rozpoznanie złóż węgla na Lubelszczyźnie, obejmujące 184 km kw. terenów położonych w pobliżu kopalni w Bogdance. Spółka zakończyła tam prace rozpoznawcze.

W 2017 r. Australia utrzymała 13. pozycję największej gospodarki na świecie. Państwo to dąży do stania się światowym liderem w produkcji i eksporcie gazu LNG. Obecnie udział Australii w rynku globalnym to 17 proc. W efekcie uruchomienia w latach 2015-2017 czterech nowych terminalni skraplających, Australia zanotowała ponad dwukrotny wzrost eksportu w porównaniu z 2014 r.

Według danych GUS, w 2017 r. obroty handlowe Polski z Australią wynosiły 1,3 mld USD; eksport z Polski podliczono na 714,4 mln USD, a import towarów z Australii - na 587,4 mln USD.