Redakcja Dziennik.pl

Według Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Zdzisław T. wyrządził gminie Bielice szkody w wysokości 1,3 mln zł - czytamy w gazecie.

Bielice są jedną z trzech najbardziej zadłużonych gmin w Zachodniopomorskiem. Zdzisław T., gdy już nie mógł pożyczać pieniędzy z banków, zaciągał pożyczki w parabankach. Według prokuratury doprowadziło to do wyrządzenia szkód o wielkich rozmiarach. Ponadto śledczy zarzucili Zdzisławowi T. korupcję. Chodzi o jedną z firm wiatrakowych, która postawiła turbiny na terenie gminy - podaje gazeta.

Po ogłoszeniu zarzutów prezydium zarządu PiS w Zachodniopomorskiem podjęło jednogłośnie decyzję o usunięciu Zdzisława T. z partii. - Po pierwsze wpływ na to miała waga zarzutów, które zostały skierowane wobec tego pana. Po drugie jego życiorys, a także wątpliwości co do jego osoby, które były zgłaszane już znacznie wcześniej, chociażby przeze mnie – powiedział "GPC" poseł PiS Leszek Dobrzyński.

Zdzisław T. to emerytowany wojskowy, absolwent Wojskowej Akademii Tyłów i Transportu im. Woroszyłowa w Leningradzie. Przez wiele lat był członkiem PSL, a kilka miesięcy temu zapisał się do PiS i z tej partii chciał się ubiegać o mandat radnego powiatu oraz fotel starosty - przypomina gazeta sylwetkę wójta gminy.