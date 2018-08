Redakcja Dziennik.pl

- Buta i pogarda dla polskich rodzin w wykonaniu Nowoczesnej trwa w najlepsze – skomentowała Elżbieta Rafalska na Twitterze.

Według posła @P_Kobylinski 1,4 mld zł dla 4,6 miliona uczniów to ochłap. Wcześniej pomysł zabrania 500+, teraz krytyka świadczenia #DobryStart. Buta i pogarda dla polskich rodzin w wykonaniu @Nowoczesna trwa w najlepsze. — Elżbieta Rafalska (@E_Rafalska) 8 sierpnia 2018

Paweł Kobyliński na antenie TVP tak mówił o sytuacji w kraju: - Wystarczy zobaczyć, jakie mamy ceny w sklepach, jak wszystko rośnie do góry, a to jest napędzane przez inflację, przez wzrost cen, przez nowe, przede wszystkim, podatki, jakie zostały nałożone i daniny, jakie zostały nałożone na Polaków. - I te daniny są wypłacane Polakom w ramach jakiegoś ochłapu, np. jak 300 zł na wyprawkę, a przecież można by obniżyć VAT itd., to zresztą myśmy proponowali – przekonywał.

Poseł Nowoczesnej, jak podaje "Super Express" zarabia 12 tys. zł miesięcznie, a jego majątek jest szacowany na 2 mln zł.