Pytany w rozmowie z PAP, czy prezydent Andrzej Duda przyjmie zaproszenie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza do udziału w uroczystościach na Westerplatte, Szczerski poinformował, że prezydent od dawna planuje udać się 1 września do Tczewa. Jak zaznaczył, decyzja o takiej formie udziału prezydenta w tegorocznych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej wynika z intencji przypominania o ofiarach cywilnych ataku Niemiec na Polskę.

Jak mówił prezydencki minister, Tczew podobnie jak Wieluń, gdzie Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach rocznicowych w zeszłym roku, to jeden z tych celów pierwszych niemieckich bombardowań, które symbolizują wojnę totalną, w której celem było nie tylko wojsko, ale też ludność i infrastruktura cywilna. Natomiast na Westerplatte prezydenta reprezentować będzie kierownictwo BBN-u - dodał prezydencki minister.

Pytany, czy w uroczystościach na Westerplatte powinien zostać uwzględniony udział wojska, Szczerski odpowiedział: Według mojej wiedzy historycznej na Westerplatte walczyli żołnierze, to była jednostka wojskowa i na Westerplatte czcimy rozpoczęcie walk armii polskiej w obronie Rzeczpospolitej; 1 września 1939 r. na Westerplatte nie odbył się zlot młodzieży z różnych krajów, tylko nastąpił atak armii niemieckiej na armię polską. Upamiętnienie powinno być - zdaniem Szczerskiego - adekwatne do wiedzy historycznej i faktów, które tam miały miejsce\.

W czwartek szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że - decyzją prezydenta Gdańska - wojsko nie zostało zaproszone do udziału w odbywających się 1 września na Westerplatte uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Zażądał jednocześnie od Adamowicza zmiany decyzji w tej sprawie. Szef MON podkreślił, że nie wyobraża sobie, żeby 1 września na Westerplatte nie było Wojska Polskiego.

Adamowicz, odnosząc się do słów Błaszczaka powiedział na konferencji prasowej m.in., że Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte, zaś przedstawiciele służb mundurowych jak co roku są zapraszani i będą uczestniczyć w uroczystościach 1 września. Wyjaśnił jednocześnie, że zamierzeniem miasta jest, aby wiodącą rolę podczas wydarzeń na Westerplatte odgrywała młodzież. Zamiast asysty wojskowej przewidujemy asystę harcerską – napisał w piśmie do Dowódcy Garnizonu Gdańsk.

Prezydent Gdańska poinformował też, że zaproszenia na uroczystości zostały wysłane "już dawno" do czterech najważniejszych osób w państwie - do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera. Według rzeczniczki prezydenta Gdańska Magdaleny Skorupki-Kaczmarek skoro został zaproszony prezydent, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, to można to też uznać za zaproszenie wojska.