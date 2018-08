Redakcja Dziennik.pl

W czwartek rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował PAP, że prezydent Andrzej Duda na poniedziałek zaprosił do Pałacu Prezydenckiego sygnatariuszy listu zawierającego apel o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która wprowadza zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

W ubiegły piątek przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie tej nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek PAP, że spotkanie zaplanowane jest w poniedziałek o godz. 16.30. PAP potwierdziła godzinę spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Lider PSL powiedział, że zarówno to zaproszenie, jak i wcześniejsze wypowiedzi prezydenta na temat nowelizacji, świadczą o tym, że "prezydent poważnie myśli o zawetowaniu ustawy".

Dopytywany, czy pozostali sygnatariusze apelu zadeklarowali swoją obecność w spotkaniu, szef ludowców powiedział, "że każdy z tych, którzy zaangażowali się w walkę i zablokowanie tego typu rozwiązań, przyjdzie na spotkanie z prezydentem".

Senat przyjął pod koniec lipca bez poprawek nowelizację Kodeksu wyborczego, według której w wyborach do PE każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu. Teraz nowela czeka na decyzję prezydenta.

W czwartkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma ogromne wątpliwości, czy zmiany zawarte w znowelizowanej ordynacji do PE powinny być częścią polskiego systemu prawnego. Prezydent zaznaczył, że "wszyscy przyznają", że w rezultacie zmian zawartych w nowelizacji, realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11, 12 procent. Andrzej Duda podkreślił, że nie widzi potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do PE. Jak zapowiedział, mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że prezydent przedstawi decyzję ws. zmian w Kodeksie wyborczym dot. ordynacji do PE, najpóźniej w przyszły czwartek około południa. Zaznaczył przy tym, że Andrzej Duda weźmie pod uwagę stanowisko wszystkich stron, które wypowiedziały się tej sprawie.

Stanowisko różnych stron w tej sprawie jest prezydentowi znane. Prezydent biorąc to wszystko pod uwagę, podejmie swoją decyzję - mówił Szczerski.