Redakcja Dziennik.pl

Do afery w ostrych słowach odniósł się szef Solidarności. - To nie powinno tak wyglądać. Te kretyńskie happeningi na Pomniku Neptuna, na Pomniku Obrońców Poczty Polskiej… To nieeleganckie! – mówił Piotr Duda na antenie TVP Info.

– Niech prezydent Adamowicz wydziara sobie na czole konstytucję i chodzi po Jarmarku Dominikańskim – dodał.