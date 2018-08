Redakcja Dziennik.pl

Zaczynamy w następny poniedziałek, będziemy zbierać się w czterech zespołach, każdy oceni kandydatów do jednej z czterech izb SN. Kandydatów jest około 195-197, jednak ta liczba jest, powiedziałbym, płynna, bo zdarzają się wycofania wniosków. Ale i tak przypuszczam, że do oceny będziemy mieli pokaźną liczbę około 160 kandydatów - powiedział portalowi sędzia Wiesław Johann. Zaznaczył, że przebieg wysłuchań kandydatów nie zostanie upubliczniony. To jest część naszej wewnętrznej procedury - podkreślił Johann.

W piątek biuro KRS poinformował PAP, że do KRS wpłynęło dotychczas 215 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, 11 kandydatów wycofało jednak swoje kandydatury. Z danych przekazanych PAP w piątek wynika, że na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 100 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 74 kandydatury, w Izbie Cywilnej - 34, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur.

24 kandydatury wpłynęły od sędziów sądów rejonowych (w tym 18 do Izby Dyscyplinarnej), 22 - sądów okręgowych, 18 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne blisko 90 kandydatur wpłynęło od zawodów prawniczych: adwokatów (43), radców prawnych (50) i notariuszy (9 zgłoszeń). Zgłosiło się także 24 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 14 prokuratorów.

Termin na zgłoszenie kandydatur do SN upłynął 29 lipca. 2 sierpnia KRS opublikowała na swojej stronie internetowej listę 195 kandydatów na sędziów SN. Obecna liczba kandydatur również może nie być ich ostateczną, gdyż - jak zaznacza Biuro KRS - część zgłoszeń wysłana została pocztą i na ostateczne podsumowanie trzeba będzie jeszcze poczekać.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia, ustawa przewiduje też procedurę dla tych sędziów, którzy pomimo osiągnięcia tego wieku chcą dalej orzekać. Ponadto utworzone zostały w SN dwie nowe izby.