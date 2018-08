Redakcja Dziennik.pl

Chcielibyśmy poinformować o rozpoczęciu akcji +Ratusz Rafała+, w której będziemy konsekwentnie informować o takich osobach podejrzanych, można wręcz powiedzieć szemranych, także się tam znajdą aferzyści z otoczenia kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy - powiedział w niedzielę rano w czasie konferencji prasowej przed siedzibą PO w Warszawie burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki (PiS).

Poza kandydatami na prezydenta bardzo jest również ważne otoczenie, zaplecze tych kandydatów. To oni będą przecież w przyszłości tworzyć warszawski ratusz. Nie chcemy powtórki z tej kadencji, nie chcemy kolejnej afery reprywatyzacyjnej, nie chcemy kolejnych afer, które będą się przez ratusz przetaczały"- mówił.

Warszawski radny PiS Jacek Ozdoba powiedział, że jednym z bliższych współpracowników Trzaskowskiego jest radny dzielnica Ochota - Lech Barycki (PO). Słynny lobbysta, który wyleciał z dwóch gabinetów politycznych, zarówno pani premier Kopacz, jak i pana ministra Drzewieckiego za lobbing na rzecz prywatnej firm" - mówił.

Jeśli w otoczeniu kandydat PO znajduje się taka osoba, należy się spodziewać, że plany wobec ratusza są jeszcze większe niż miała Hanna Gronkiewicz Waltz - tzn. jeszcze bardziej chce się obniżyć standardy, jeszcze bardziej chce się otworzyć na środowiska związane z nielegalnym działaniem na rzecz prywatnych podmiotów - powiedział Ozdoba.

Mamy obawy, że ta osoba ma niewątpliwie duży wpływ na Rafała Trzaskowskiego i gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że Rafał Trzaskowski zostałby np. prezydentem Warszawy, to praktycznie mamy pewność, że w ratuszu pojawi się osoba, wobec której są zarzuty związane z lobbingiem na rzecz prywatnego podmiotu. Należy domniemać, że np. ta osoba dalej by prowadziła tego typu działalność - dodał Ozdoba. Zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o natychmiastowe ustosunkowanie do tych zarzutów.