Redakcja Dziennik.pl

Jak ustalił „Wprost”, powodem częstych kontaktów Macierewicza i Kaczyńskiego jest specjalne zadanie, jakie otrzymał od prezesa były minister. Odwołany w styczniu szef MON ma przygotować ocenę sytuacji w resorcie obrony. To m.in. dlatego od lipca Antoni Macierewicz zaczął regularnie odwiedzać Jarosława Kaczyńskiego w jego domu na Żoliborzu. Później odbyły się huczne, zorganizowane przez środowisko „Gazety Polskiej”, 70. urodziny byłego szefa MON. – Antoni jeszcze bardzo wiele dla Polski zdziała – przekonywał wówczas prezes PiS.

Co na to obecny minister obrony narodowej? Tajemnicą poliszynela jest, że Mariusz Błaszczak prawdopodobnie odejdzie z resortu. Do dymisji ma dojść jesienią. Nieoficjalnie wiadomo, że w tej właśnie sprawie spotkał się niedawno z Jarosławem Kaczyńskim. Błaszczak miał usłyszeć propozycję objęcia stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jednak wiele wskazuje na to, że odmówił prezesowi.

Wcześniej spekulowano, że Błaszczak zastąpi w fotelu Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który chce startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ostatnio jednak mocniej forsowany jest wariant, by nowym marszałkiem została Małgorzata Wassermann, o ile nie uda jej się w wyborach samorządowych zwyciężyć w walce o prezydenturę Krakowa.