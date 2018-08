Redakcja Dziennik.pl

W środę, w dniu Święta Wojska Polskiego, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe.

Jak podkreślał, to niezwykły dzień, przede wszystkich dla tych, którzy otrzymali nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. - To niezwykły dzień nie tylko dlatego, że nastąpiła ta wielka i zaszczytna chwila docenienia osobistego wkładu w służbę i docenienia służby. To niezwykły dzień także dlatego, że to jest właśnie dzisiaj, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, ale przede wszystkim w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - mówił prezydent.

Jak podkreślił, "to ogromny zaszczyt", bo te nominacje i te odznaczenia mają w związku z tym wymiar historyczny. - Przechodzą do historii, jako te, które zostały nadane i wręczone w roku tak istotnym, patrząc przez pryzmat historii Polski - oświadczył Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta, odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. - To przede wszystkim wydarzenie radosne, wydarzenie wspaniałe. Ten rok i dzisiejsze święto, to rocznice wielkiego, polskiego zwycięstwa, odzyskania niepodległości i zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, wielkiej bitwie, w której polscy żołnierze - ze wszystkich warstw społecznych, dowodzeni przez wspaniałych dowódców - wykazali się nie tylko niezwykłym bohaterstwem, przekraczającym w zasadzie ludzkie pojmowanie - zdołali obronić Warszawę, zdołali obronić Polskę, ale zdołali przede wszystkim obronić także i Europę przed komunistycznym zalewem, przed "czerwoną zarazą" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że jest to "wielki wkład polskiego żołnierza w historię świata, Europy i Polski".

- Polska istnieje, Polska przetrwała wtedy. Polska dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza wróciła na mapę po II wojnie światowej. Dzisiaj, dzięki odwadze i bohaterstwu polskich żołnierzy, Polska rozwija się, bo oni stoją na straży naszego bezpieczeństwa - oświadczył prezydent.

Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę w Warszawie 10 nominacji generalskich i jedną admiralską; szef Sztabu Generalnego gen. broni Rajmund Andrzejczak otrzymał akt wskazania na naczelnego dowódcę na czas wojny.

Z okazji święta Wojska Polskiego pierwszą "gwiazdkę" generalską - stopień generała brygady - uzyskali pułkownicy: Robert Drozd (szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia w Sztabie Generalnym WP), Karol Dymanowski (dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON), Dariusz Pluta (szef Inspektoratu Uzbrojenia), Dariusz Ryczkowski (dyrektor Departamentu Infrastruktury MON) oraz Piotr Trytek (dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie).

Na stopień generała dywizji, awansowani zostali generałowie brygady: Maciej Jabłoński (Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej), Dariusz Łukowski (szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych), Tadeusz Mikutel (zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych), Wiesław Kukuła (dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz Tomasz Piotrowski (szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych).

Ponadto w Marynarce Wojennej na stopień wiceadmirała (odpowiadającego generałowi dywizji w Wojskach Lądowych) został awansowany kontradmirał Jerzy Krzysztof Jaworski (dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego).