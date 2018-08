W szeregi Platformy Obywatelskiej wkrada się nerwowa atmosfera. Powodem jest brak zainteresowania udziałem w akcji Wolontariusze Wolnych Wyborów (WWW). Jej start ogłoszono w połowie czerwca na kilku konferencjach regionalnych. Wówczas w rozmowach z DGP politycy PO twierdzili, że zgłosiło się około tysiąca osób. Rekrutacja kandydatów do pilnowania w czynie społecznym wyborów trwa już od 12 maja, gdy ulicami Warszawy przeszedł Marsz Wolności. Wtedy swój akces zgłosiło ok. 300 osób. Ostatnie dane mówią o 3–4 tys. osób w bazie elektronicznej. Są jeszcze zgłoszenia indywidualne - mówi nam Andrzej Halicki z PO.

Politycy Platformy nie ukrywają, że spodziewali się większego zaangażowania. Na stronie internetowej akcji WWW można przeczytać, że powstała ona "w odpowiedzi na zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym". Będziemy kontrolować proces wyborczy i udaremniać władzy próby wywierania wpływu czy manipulowania wynikiem wyborczym. Nie dajmy sobie odebrać wolnych wyborów w Polsce! - wynika z opublikowanej na stronie deklaracji. Akcję patronatem honorowym objął były prezydent Lech Wałęsa.

Teoretycznie do WWW poszukiwane są osoby gotowe do pracy w komisjach wyborczych, do bycia mężami zaufania czy przekazywania wyników głosowania z obwodowych komisji na terenie województwa.

Wygląda więc na to, że Platforma, nawet wsparta przez Nowoczesną w ramach Koalicji Obywatelskiej, nie będzie w stanie zbudować alternatywy dla Ruchu Kontroli Wyborów (RKW). Ten, uznawany przez część komentatorów za swoistą przybudówkę partii Jarosława Kaczyńskiego, w szczytowym momencie zgromadził 40–50 tys. członków i sympatyków. RKW powstał na początku 2015 r. jako reakcja na budzący wiele emocji – zwłaszcza wśród polityków PiS – przebieg wyborów samorządowych w 2014 r. Chodziło o kontrowersje wokół tego, jak wyglądała karta wyborcza, czego skutkiem miał być „nienaturalnie” wysoki wynik PSL. Do tego doszła kwestia opóźnienia publikacji wyników wyborów.

Co będzie teraz z akcją WWW? Wybory samorządowe to ponad 27 tys. obwodów głosowania, chcąc oddelegować do większości z nich przynajmniej po dwóch wolontariuszy, Platforma musiałaby mieć za sobą armię ponad 50 tys. ludzi. Dlatego teraz, jak się nieoficjalnie dowiadujemy, głównym celem ma być oddelegowanie chętnych do prac w komisjach wyborczych. Będziemy wspomagali wolontariuszy naszą strukturą, ludźmi z Koalicji Obywatelskiej. Skorzystamy z miejsc w komisjach, które przysługują komitetom wyborczym partii politycznych [nie mniej niż 6 – red.], jak i tych, które będą przynależne innym komitetom [3 miejsca – red.] - mówi Andrzej Halicki.

Posłowie PiS nie kryją satysfakcji. Na razie wielu ludzi żyje czymś innym niż wyborami i na pewno okres wakacyjny miał na to wpływ. Ale to i tak nie tłumaczy tak niskiego odzewu społecznego. Być może mało kogo przekonują hasła ze strony internetowej akcji WWW, że może dojść do prób manipulowania wynikiem wyborczym – ocenia poseł PiS Jerzy Wilk. Sugeruje, że PO może nie mieć innego wyboru, jak skierować ludzi chętnych do współpracy głównie do prac w komisjach wyborczych. Podejrzewam, że w pierwszej kolejności tam wolontariusze będą chcieli pracować, bo wtedy przynajmniej otrzymają jakieś wynagrodzenie. Ci, którzy się nie załapią, być może pójdą na mężów zaufania - twierdzi Jerzy Wilk.