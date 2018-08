Jak zapowiedział Mazur, posiedzenie KRS ma się składać z dwóch części. Pierwsza, która będzie się odbywać w czwartek i piątek, będzie poświęcona obsadzie stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej oraz w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Izba Dyscyplinarna ze względu na pewną pilność obsady tej izby, a Izba Karna, ponieważ dosyć naturalnie łączy się ze zbliżoną do dyscyplinarnej problematyką karną, a przede wszystkim dlatego, że liczba kandydatów do Izby Karnej jest niewielka - to jest tylko cztery czy pięć osób - wyjaśnił przewodniczący KRS.

Z kolei na początku następnego tygodnia, w poniedziałek i wtorek - mówił przewodniczący KRS - Rada zajmie się obsadą dwóch kolejnych izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Cywilnej.

Pytany o przyczyny szczególnej pilności obsady Izby Dyscyplinarnej Mazur wskazał, że jest to izba, która istnieje od kwietnia br., a jednocześnie nie jest obsadzona w żadnym zakresie. Tymczasem - jak podkreślił - mają tam trafiać m.in. odwołania od uchwał Krajowej Rady dot. obsady stanowisk w sądach, których "na każdym posiedzeniu jest wydawanych kilkadziesiąt".

Niemożność rozpoznania ich przez Izbę Dyscyplinarną powoduje, że one się nie uprawomocniają; w konsekwencji te konkursy nie są zakończone, więc obsady w sądach nie mogą być uzupełnione - tłumaczył przewodniczący Rady.

Drugim aspektem przyspieszenia postępowania KRS dot. obsady stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej SN - jak mówił sędzia Mazur - jest fakt, że izba ta "jest pewnym zwieńczeniem sądownictwa dyscyplinarnego". W sytuacji, kiedy nie ma Izby Dyscyplinarnej, to ten pion jest również w pewnym sensie sparaliżowany - wskazał.