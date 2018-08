Jak mówił Morawiecki, 25 lat temu mieliśmy ok. 25 tys. km torów kolejowych, 30 lat temu to było 30 tys. km, a dziś to jest 19 tys. km linii kolejowych. - Polska niestety w czasach III Rzeczpospolitej zwijała się.(...) Zwijanie Polski można było obserwować na przykładzie szlaków kolejowych - stwierdził.

- Odbudowa szlaków kolejowych zwiększy komfort życia, bezpieczeństwo i przyczyni się do rozwoju gospodarczego - dodał szef rządu. - A przez to uczynimy Polskę jedną - dodał, zaznaczając, że chodzi o połączenie w wymiarze infrastrukturalnym.

Dęblin leży na remontowanym szlaku kolejowym Warszawa-Lublin.