Obserwacja, wywiad, podsłuchy, sieć informatorów – to tylko niektóre narzędzia, jakimi w swojej pracy posługują się służby specjalne czy policja. Do niedawna nadzór nad prowadzonymi przez nie czynnościami sprawowały wyłącznie prokuratura i sądy. W tym roku wgląd w pracę policji i Straży Granicznej dostał minister spraw wewnętrznych. Teraz podobne uprawnienia szykuje sobie minister finansów. Będzie doglądał działań Służby Celno-Skarbowej.

Zapis na ten temat znalazł się w nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która trafiła do konsultacji na początku sierpnia. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest uprawniony do: zapoznawania się z wynikami i materiałami z czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Służbę Celno-Skarbową; uzyskiwania informacji o wynikach i zapoznawania się z materiałami z czynności wykonywanych przez kierownika komórki nadzoru wewnętrznego – czytamy w projekcie.

Po co Teresie Czerwińskiej, szefowej MF, takie kompetencje? Biuro prasowe resortu wyjaśnia, że celem jest "większy profesjonalizm działania KAS w walce z oszustami podatkowymi oraz eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy funkcjonariuszy i urzędników skarbowych".

– Popieramy założenia zawarte w projekcie. To naturalna konsekwencja sprawowania przez ministra finansów nadzoru nad KAS – mówi DGP Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb Mariusza Kamińskiego.

Eksperci są innego zdania. Uważają, że zmiany niosą ze sobą zagrożenia. – Zwiększenie uprawnień zawsze rodzi obawę przed ich nadużywaniem – komentuje Przemysław Antas, radca prawny w Antas Legal.

Podobnie sprawę widzi były wiceminister finansów. – Szef resortu nie powinien mieć takich kompetencji – uważa Janusz Cichoń, obecnie poseł PO.