Oprócz Muszyńskiego z kandydowania do SN wycofali się także radca prawny Piotr Płachta oraz adwokat Remigiusz Suehse. Wszyscy trzej zgłosili wcześniej swe kandydatury do Izby Dyscyplinarnej.

Od poniedziałku do środy kandydatów do SN wysłuchiwały zespoły KRS.

Muszyński nie stawił się we wtorek przed zespołem KRS, który wysłuchiwał kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN. O wpłynięciu w czwartek jego pisemnej rezygnacji poinformowali PAP przed rozpoczynającym się posiedzeniem KRS pracownicy biura Rady.

Z kolei informując PAP o rezygnacji z kandydowania do Izby Dyscyplinarnej SN radca prawny Piotr Płachta napisał, że decyzja ta to "sprzeciw wobec przyjętego w środę przez KRS przyspieszonego trybu procedowania". Płachta zaznaczył, że jego rezygnacja została już przesłana do KRS.

KRS - jak dowiedziała się PAP - otrzymała też już rezygnację adwokata Remigiusza Suehse.

KRS ma w czwartek rozpocząć czterodniowe posiedzenie podczas którego, zająć ma się wyłonieniem kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, w sprawie których wniosek o powołanie trafi do prezydenta. W czwartek i piątek KRS zająć ma się obsadą stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Karnej.

W Izbie Dyscyplinarnej do obsadzenia jest 16 stanowisk, a w Izbie Karnej wolne jest jedno stanowisko.

Na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło 100 kandydatur, a do Izby Karnej - siedem kandydatur.

Spośród pierwotnie zgłoszonych 215 kandydatur - po wycofaniu niektórych lub uznaniu, że inne nie spełniają kryteriów - do wysłuchania pozostawało poniżej 200 osób. Wtorkowy komunikat Biura KRS informował o łącznie 182 kandydatach zaproszonych na wysłuchania.

Przed czwartkowymi obradami KRS, które rozpoczęły się po godz. 10 - jak poinformowano PAP w biurze KRS - odpowiedni zespół przeprowadził jeszcze jedno wysłuchanie kandydata do Izby Dyscyplinarnej.