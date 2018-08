Decyzję w sprawie kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, odnośnie do których wniosek o powołanie trafi do prezydenta Andrzeja Dudy, musi podjąć cała KRS. Posiedzenie Rady poświęcone wyłonieniu kandydatur do czterech izb SN zaplanowane jest do wtorku.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie - w tym 16 w Izbie Dyscyplinarnej. Na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło pierwotnie 100 kandydatur, niektóre zostały później wycofane. Nie wszyscy kandydaci przyszli na wysłuchania. Łącznie zespół ten wysłuchał - jak podało Biuro KRS - 63 osoby.

Pozytywną rekomendację zespołu uzyskali: prok. Małgorzata Bednarek, prok. Jarosław Duś, dr hab. Jan Majchrowski, sędzia Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prok. Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, radca prawna Małgorzata Ułaszonek-Kubacka, prok. Ryszard Witkowski, prok. Jacek Wygoda, sędzia Konrad Wytrykowski, prok. Paweł Zubert.

W tym tygodniu od poniedziałku do środy cztery zespoły KRS przeprowadziły wysłuchania kandydatów na sędziów SN. Każdy z zespołów wysłuchiwał kandydatów do innej z izb SN. W skład zespołu wysłuchującego kandydatury do Izby Dyscyplinarnej wchodzili następujący członkowie Rady: sędziowie Dariusz Drajewicz, Rafał Puchalski, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz i poseł Stanisław Piotrowicz (PiS).