Kandydat na prezydenta Patryk Jaki odwiedził w czwartek stolicę Bułgarii Sofię, gdzie mówił m.in. o tym, że miasto to buduje metro szybciej, choć dysponuje znacznie mniejszym od Warszawy budżetem na ten cel. Nie mówcie, że się nie da - skoro stolica Bułgarii potrafiła, stolica Polski też musi; musimy mieć ambitną Warszawę, ambitne plany. Warszawa zasługuje na to, aby przyśpieszyć budowę metra - podkreślał Jaki.

Wcześniej na poniedziałkowej konferencji prasowej Jaki zadeklarował, że kiedy wygra wybory, natychmiast rozpocznie budowę III linii metra - od Białołęki do Wilanowa - oraz IV linii, która miałaby przebiegać z Marysina Wawerskiego do Ursusa.

Oczywiście, że da się w Warszawie budować szybko i to robimy, natomiast Patryk Jaki pokazuje swoją skrajną niekompetencję - mówił w programie "Tłit" w WP.pl kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Patryk Jaki rysuje linię na mapie bez pojęcia, czy tam można zbudować metro czy nie, dlatego, że okazuje się, że tam, gdzie narysował metro, jest najtrudniejsza sytuacja geologiczna i tam są jeziora podziemne - dodał. Ja pokazuję cały system, pokazuję stacje po kolei, miejsca, gdzie można metro budować, pokazuję stacje przesiadkowe, pokazuję system łączenia tego z SKM, z tramwajami w sposób profesjonalny - przekonywał Trzaskowski.

Podkreślił również, że jeśli chodzi o metro, nie da się porównać sytuacji Warszawy i Sofii. Dlatego że Sofia nie była zrównana z ziemią podczas II Wojny Światowej (...), po drugie - sytuacja geologiczna jest kompletna inna, po trzecie - w Sofii przygotowana była infrastruktura jeszcze za czasów komunistycznych pod szybką linię tramwajową i ona została wykorzystana - wymieniał. Nie wiem, dlaczego Patryk Jaki się upiera na porównania, które nie mają ze sobą nic wspólnego - stwierdził Trzaskowski.

Pytany o swój plan dotyczący budowy metra, polityk podkreślił, że jest on dobrze wyliczony. II linia metra i jej ukończenie i przedłużenie oraz rozpoczęcie trzeciej, to jest pierwsza kadencja. Do 2023 r. będziemy kończyli II linię metra i będziemy ją przedłużać, zaczniemy trzecią linię metra. Natomiast czwarta i piąta linia metra to już jest plan na kolejną kadencję - powiedział. Trzaskowskiemu zadano również pytanie dotyczące gotowości do debaty "jeden na jeden" w drugiej turze wyborów na prezydenta Warszawy. Krótka odpowiedź: tak - odparł Trzaskowski. Jak dodał, w pierwszej turze prawdopodobnie odbędzie się debata ze wszystkimi kandydatami.

Do kwestii transportu publicznego w Warszawie i Sofii Trzaskowski odniósł się też później na Twitterze. We wpisie w j. angielskim kandydat na prezydenta Warszawy powtórzył, że sytuacja obu miast nie powinna być porównana ze względu na czynniki historyczne, geologiczne i infrastrukturalne. Zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.