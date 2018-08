Poręba konferencji prasowej mówił, że każda "poważna partia" występująca w wyborach samorządowych, powinna mieć program, propozycje oraz "takie rozwiązania, które będą służyć Polsce i Polakom".

W tym kontekście pytał Platformę Obywatelską, jakie ma propozycje konkretnych działań w sferze podatku VAT. To jest tak naprawdę strategiczna sprawa z punktu widzenia Polski, polskiej gospodarki, z punktu widzenia też możliwości przeznaczania środków na różnego rodzaju programy, które rząd PiS uruchomił - podkreślił Poręba.

Szef sztabu wyborczego PiS mówił o wpływach z VAT za rządów PO, że było to "w 2008 r. - 102 miliardy, potem skokowo 121, 123 mld w 2015 r.". Według niego za rządów PiS jest "wyraźny, bardzo poważny skok jeżeli chodzi o środki uzyskane z VAT-u". Bardzo wyraźny o 34 mld wzrost wpływów z VAT do polskiego budżetu - oświadczył Poręba. My potrafiliśmy w ciągu trzech lat o 23 proc. zwiększyć wpływy z podatku VAT do polskiego budżetu - dodał.

Tu się nasuwa pytanie o skuteczność, o wiarygodność, o determinację rządu, aby w tej niezwykle ważnej i trudnej dziedzinie - jaką są właśnie przychody z VAT-u - wykazać się sukcesem i pokazać Polsce i Polakom, że możemy to zrobić - stwierdził Poręba.

Według szefa sztabu PiS, "nie może być tak, że kampania będzie wyglądać tylko w ten sposób, że będziemy słyszeć ze strony opozycji tylko +PiS, PiS, PiS+". Ta kampania musi być na argumenty, ta kampania musi być na liczby - wskazał.

W dniu wyborów, każdy Polak i każda Polka będą musieli sobie odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie, czy głosuje na partię wiarygodną, skuteczną, zdeterminowaną, która chce służyć Polsce i Polakom - na PiS, partię, która pokazała, że umie, potrafi i wie, jak działać na rzecz obywateli, czy na partię - PO - za której rządów tak naprawdę trwał wielki bal różnego rodzaju firm, organizacji, które doprowadzały do tego, że pieniądze z VAT-u lądowały wszędzie, ale nie w polskim budżecie; trwało święto mafii VAT-owskich - mówił Poręba.