W sobotę w mediach pojawiła się informacja, że po czwartkowych zmianach w składzie Państwowej Rady Ochrony Przyrody nadal widnieje nazwisko prof. Zbigniewa Jasińskiego z SGGW, który zmarł w połowie kwietnia 2017 roku. PROP to działający przy Ministrze Środowiska organ opiniodawczo-doradczy. O sprawie jako pierwsza napisała na swym profilu na Facebooku fundacja Dzika Polska, która odniosła się do zmian w składzie Rady, jakie zatwierdził minister środowiska Henryk Kowalczyk.

"Minister Kowalczyk zatwierdził zmiany w składzie PROP. W Radzie pozostały wszystkie osoby wybrane przez Jana Szyszko (...) Najbardziej zasmucający i szokujący jest fakt, że do rady powołano m.in. nieżyjącego już od ponad roku prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego ze SGGW. Wygląda na to, że nikt nie pokwapił się o to, aby skład rady został wybrany w sposób staranny, tak, aby jak najlepiej spełniał swoją role, jaką jest opiniowanie w sprawach kluczowych dla Polskiej ochrony przyrody" - napisano na profilu organizacji.

Rzecznik resortu poinformował PAP, że zmiana w składzie Państwowej Rady Ochrony Przyrody polegała tylko i wyłącznie na powołaniu dr hab. Łukasza Popławskiego w skład PROP. Prof. Jasiński został powołany w skład PROP w 2016 r. Mogę zapewnić, że w przyszłym tygodniu nastąpi weryfikacja wszystkich osób wchodzących w skład PROP" - powiedział Brzózka.