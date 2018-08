Czy jest możliwe nierespektowanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez kraj należący do Unii Europejskiej? - W żadnym kraju nie wyobrażam sobie, by ktoś nie respektował orzeczeń - powiedział sędzia Maciej Mitera, rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Został również zapytany o sens wypowiedzi Jarosława Gowina. Polityk przekonywał w wywiadzie dla "Do Rzeczy", że jeśli TSUE usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy, to polski rząd nie będzie miał innego wyjścia, jak zignorować orzeczenie Trybunału jako sprzeczne z duchem integracji europejskiej. - Proszę pytać pana premiera Jarosława Gowina - uciął.

Zaraz jednak zaznaczył, że jako sędziemu taki scenariusz nie mieści mu się w głowie.