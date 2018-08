Jak napisano w komunikacie, prezydenci "będą pracować nad wzmocnieniem amerykańsko-polskiego partnerstwa strategicznego" oraz planują rozmowy na temat "handlu, wojskowości i kwestii bezpieczeństwa".

"Do wizyty dojdzie w czasie, gdy Polska świętuje setną rocznicę odzyskania niepodległości i na niewiele ponad rok od historycznej wizyty Prezydenta Trumpa w Warszawie" - oświadczył Biały Dom. Amerykański szef państwa był w polskiej stolicy w dniach 5-6 lipca 2017 roku.

Wcześniej we wtorek o tym, że niebawem potwierdzony zostanie termin oficjalnej wizyty pary prezydenckiej w Białym Domu, informował szef gabinetu Dudy Krzysztof Szczerski. Podkreślał, że wizyta obejmie m.in. rozmowę prezydentów w cztery oczy oraz spotkanie pierwszych dam.

W imieniu polskiego prezydenta Szczerski udaje się do Waszyngtonu na pogrzeb zmarłego w sobotę amerykańskiego senatora Johna McCaina, co - jak mówił - będzie też okazją, by dalsze konsultacje w sprawie wizyty prowadzić na miejscu.

Wśród możliwych form współpracy na linii Waszyngton-Warszawa szef gabinetu prezydenta Dudy wymienił współpracę polityczną, wojskową - w tym rozbudowę obecności amerykańskich wojsk w Polsce jako "sojuszniczej gwarancji naszego bezpieczeństwa" - a także gospodarczą, obejmującą większe inwestycje amerykańskie w Polsce oraz włączenie do polsko-amerykańskiego partnerstwa nowych sektorów gospodarki.

Prezydent Duda - jak mówił Szczerski - na wizytę do Waszyngtonu zaprosi również przedstawicieli rządu, w tym prawdopodobnie ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej.