- Jeżeli będzie wola i potrzeba, to jestem gotowa to zrobić – oznajmiła wicepremier w telewizji wPolsce.pl, odpowiadając na pytanie, czy będzie kandydowała do europarlamentu. Ujawniła, że rozmawiała o tym z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Szydło podkreśliła, że najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego będą bardzo ważne dla Polski i Unii Europejskiej. Wyjaśniła, że chodzi o to, aby budować tę wspólnotę na tym, "co łączy, a nie na tym co dzieli".

Według Beaty Szydło, gdyby nie wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, a następnie Zjednoczonej Prawicy, "to borykalibyśmy się z tymi samymi problemami, co wiele krajów UE". Wskazała, że chodzi o politykę imigracyjną tzw. starych krajów Unii. Jej zdaniem państwa te otworzyły się na imigrantów bez przygotowania.

Szydło wyraziła przekonanie, że PiS wygra najbliższe wybory parlamentarne i będzie rządziło przez kolejną kadencję. Jak powiedziała też, ma nadzieję, że w 2020 roku kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta będzie Andrzej Duda.

Przypomniała, że prowadziła kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. - To, że został prezydentem, było wynikiem zaangażowania wielu ludzi – dodała. Oceniła, że wygrana kandydata PiS dała początek zmianom i przyczyniła się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych przed trzema laty.