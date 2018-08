Podczas posiedzenia KRS rozpoczętego w czwartek w zeszłym tygodniu, a zakończonego we wtorek, Rada podjęła cztery uchwały o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosków o powołanie łącznie 40 wskazanych osób na sędziów Sądu Najwyższego. Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej, 12 kandydatów na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej (w tej izbie cztery wakaty pozostały nieobsadzone) i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Morawiecki podczas konferencji prasowej w Koszalinie powiedział, że wystarczy popatrzeć jak funkcjonował KRS i wybór sędziów Sądu Najwyższego jeszcze dwa, trzy lata temu. Wręcz zachęcam do tego, żeby wyeksplorować ten temat, żeby głęboko wniknąć, jak na zasadzie "to jest państwo prawników bardziej niż państwo prawa" (...) wówczas funkcjonowała KRS" - powiedział premier. Wskazywał, że wówczas to prawnicy, między sobą "dogadywali się, kto będzie członkiem SN".

Dzisiaj KRS jest jednym z najbardziej transparentnych ciał, jedną z najbardziej transparentnych instytucji, jej obrady, jej pytania, przesłuchania kandydatów są nie tylko jawne, są dostępne dla każdego, kto chciałby obserwować, na czym polegają pytania, jakie są życiorysy kandydatów - podkreślił szef rządu.

Dodał, że dzisiaj mimo "pewnego rodzaju próby wzbudzenia ostracyzmu, nagonki pewnej", na tych, którzy zgłaszają się do SN, jest około pięciu kandydatów na jedno miejsce. To pokazuje, że przebijamy te szklane sufity, że dla was młodzi prawnicy, drodzy sędziowie sądów niższych instancji, dla was jest również ta reforma, żeby uwolnić te możliwości awansu, żeby móc się rzeczywiście przebijać do wyższych szczebli w wymiarze sprawiedliwości - dodał Morawiecki.

Wyraził nadzieję, że reforma sądownictwa zostanie doprowadzona do "pomyślnego końca".

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie. We wtorek w Monitorze Polskim opublikowano drugie obwieszczenie prezydenta - o ogłoszeniu naboru na 11 kolejnych wolnych stanowisk sędziowskich w SN.