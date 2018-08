Dziennikarze ZET-ki i "GW" dotarli do materiałów operacyjnych CBA, z których wynika, że od 2013 roku Biuro rozpracowywało układ korupcyjny, w który zamieszani byli czołowi politycy PiS z Radomia.

Wśród podejrzanych byli m.in. Marek Suski oraz ówczesny prezydent z ramienia PiS Andrzej Kosztowniak. Zarzuty były na tyle poważne, że radomscy posłowie mieli trafić na dywanik do Jarosława Kaczyńskiego, który zażądał poświadczenia notarialnego, że nie brali łapówek.

- To są sprawy wewnątrzpartyjne - ucina krótko Kosztowniak w rozmowie z Radiem ZET. Nie zaprzecza jednak, że takie spotkanie u prezesa PiS się odbyło.

Z materiałów CBA wynika, że radomskich samorządowców miał korumpować lokalny biznesmen, którego firmy były jednym z głównych wykonawców prowadzonych w Radomiu i województwie mazowieckim robót budowlanych, zlecanych m.in. przez Urząd Miasta w Radomiu.



Jak ustalili dziennikarze, CBA chciało wystąpić o uchylenie immunitetu Kosztowniakowi, ale ostatecznie do tego nie doszło, a śledczy prowadzący sprawę odszedł ze służby. Zarzuty korupcyjne usłyszał do tej pory jedynie były wiceprezydent miasta Igor M. Oskarżony przyznał się do winy.