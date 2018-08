To kolejna wypowiedź Kornela Morawieckiego o tym, że powinno dojść do zbliżenia między Polską i Rosją. - Dlaczego nie ma spotkania polskich władz z prezydentem Rosji? To jest konieczne! To jest nasz polski, ale i europejski interes. Powinniśmy dążyć do wielkiej Europy z Rosją – przekonuje w "Super Expressie".

Dowodzi przy tym, że "nie można się obrażać na to, że tam w Rosji jest trochę inaczej niż u nas". I dodaje, że "nie widzi groźby ze strony Rosji".

- Dlaczego prezydent USA, czy kanclerz Niemiec mają relacje bezpośrednie z Putinem, a prezydent Polski, polski premier, unikają tych relacji z Putinem lub nie próbują ich nawiązać?! Nie widzę ze strony polskich władz żadnego gestu. To mnie bardzo niepokoi – uważa też.

Kornel Morawiecki o zwrocie Polski w stronę Rosji mówił też w wywiadzie dla rosyjskiej agencji RIA Novosti.