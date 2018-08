Jeżeli w porządku międzynarodowym symbolem porozumienia ponad narodami jest Jałta to w porządku wewnętrznym jest to Okrągły Stół - porozumienie ponad Polakami - podkreślił. Jak mówił "z Jałty wychodziliśmy pół wieku, z Okrągłego Stołu wychodzimy blisko trzy dekady" Prezes zaznaczył, że nie można budować niepodległej Polski, nie można świętować 11 listopada 2018 r. "na pępowinie z państwem komunistycznym".

To są dwie nieprzystające rzeczy. PRL i Polska niepodległa są nie do pogodzenia - mówił.

Przypomniał, że kilka miesięcy po strajkach w 1988 r. był 11 listopada, wolni Polacy chcieli świętować. - ZOMO spałowało ludzi, którzy po mszy św. szli pod pomniki naszych bohaterów. O tym trzeba pamiętać - podkreślił.

Szarek zwrócił się do szefa NSZZ "Solidarność". - Wiem ile Solidarność robi dla podtrzymania tożsamości. Jesteście dziedzicami wielkiej historii. Wiem jak o to dbacie - mówił.

Zdaniem Szarka najważniejsze jest, żeby historia została przekazane młodemu pokoleniu. "Wy, młodzi ludzie szukajcie tych śladów Solidarności" - dodał. Jak ocenił, Solidarność to wielki ruch, który zmienił bieg historii. "Obaliliśmy wielkie mocarstwo, które rządziło połową świata i umysłami. To zrobili Polacy, to największe zwycięstwo drugiej połowy XX wieku" - powiedział Szarek podczas piątkowych obchodów 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.