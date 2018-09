Konwencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Z kolei, kiedy na mównicy pojawił się prezes PiS, zebrani odśpiewali mu "Sto lat".

- Serdecznie dziękuję za otwarcie konwencji, chciałem tylko powiedzieć, dokonać pewnego uzupełnienia, nas by tutaj nie było, gdyby nie Lech Kaczyński, pamiętajmy o tym - mówi Jarosław Kaczyński. I dodaje, że przed partią 21 szczególnych miesięcy, ponieważ PiS czekają cztery kampanie wyborcze.

- Najłatwiej jest realizować interesy najsilniejszych, układać się z możnymi tego świata. Jeżeli chce się działać dla społeczeństwa, to wtedy jest zawsze nieporównanie trudniej. Jeszcze będą lecieć na nas kamienie i tak jest, ale pamiętajmy o dwóch sprawach. Po pierwsze: dotrzymujemy słowa! Czyli nie uchybiamy temu, co jest istotą demokracji, przecież demokracja nie musi polegać na oszustwach i manipulacji. Gdy ktoś coś zapowiada i obiecuje, a tego nie robi, to akt wyborczy zamienia się w pustą procedurę, a w każdym razie idziemy ku ich realizacji - mówi też Jarosław Kaczyński. -

Jednym z wątków były też kwestie samorządowe.

- Czy chcemy samorządów, które będą warczały na rząd? Co słyszeliśmy podczas ważnych uroczystości państwowych (odniesienie do sporu o obchody uroczystości na Westerplatte - red.) czy chcemy takich, które będą współpracować, ku wspólnemu dobru, by podnosić jakoś życia Polaków? - pyta zebranych.

- Ważna jest uczciwość, musimy być pokorni, gdy popełniamy błędy! Kiedy się pojawiają, trzeba umieć przeprosić, cofnąć się. Nie myli się ten, co nic nie robi. Myślę, że społeczeństwo to widzi i ceni. Ogromną wartość w nadchodzących wyborach ma jedność polskiej prawicy, jedność w działaniu na rzecz Rzeczypospolitej. Dlatego tutaj na tej sali podpiszemy kolejne porozumienie, przedłużenie tego sprzed trzech lat, idziemy razem, ku zwycięstwu! - mówi też Jarosław Kaczyński.

Tuż po zakończeniu konwencji - jak poinformował PAP szef sztabu wyborczego Tomasz Poręba - specjalny kampanijny "PiS-bus" z szefem rządu na pokładzie uda się do Łowicza. Wizyta premiera rozpocznie objazd po Polsce, w trakcie którego politycy PiS będą promować swój program na wybory samorządowe.

Według zapowiedzi Poręby konwencja, która odbywa się w stołecznej Hali Expo, ma nakreślić strategiczne kierunki długofalowych działań partii.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom jeszcze przed rozpoczęciem konwencji, że będzie ona "symbolicznym początkiem intensywnej kampanii" wyborczej. - Dziś chcemy ją tak oficjalnie zainaugurować, rozpocząć bardzo intensywną pracę, przedstawić nasz program, nasze hasło wyborcze, jednym słowem - zmobilizować naszych działaczy, sympatyków, zwolenników do intensywnej pracy, bo wiele zależy od tych wyborów - podkreślił polityk.

Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek podczas niedzielnego zjazdu można spodziewać się "przede wszystkim dobrego, pozytywnego otwarcia", a także dobrych wystąpień: prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego.

- Mamy doświadczenie w robieniu konwencji, często te konwencje były robione w stylu amerykańskim, spotykały się z dobrą opinią nie tylko naszych członków, ale też naszych oponentów - podkreśliła Mazurek. - Myślę, że będą niespodzianki, z których również państwo będą zadowoleni - dodała.