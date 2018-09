W sobotę na placu placu Piłsudskiego w Warszawie zgromadziła się grupa demonstrantów, którzy krzyczeli: "Konstytucja". W pewnym momencie do barierek, przy których stali, podeszła kobieta w sukience w kwiaty i spoliczkowała jedną z protestujących. - Zamknij się, głupia babo - powiedziała przy tym. Na nagraniu - film pochodzi z profilu wolne-media.pl - widać, jak zgromadzone osoby proszą o interwencję Żandarmerii Wojskowej.

Ruda z KOD spoliczkowana.



Aż dziw, że woła pisowską policję do obrony.



Źródło https://t.co/gDwKTyBLUR pic.twitter.com/5p99rruTFB — BAT 💯 (@batmar14) 2 September 2018

Na incydent zareagowała posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus - za pośrednictwem Twittera zwróciła się do szefa MSWiA, powołując na art. 217 kodeksu karnego. Osoba, która uderza lub w inny sposób narusza nietykalność cielesną drugiego człowieka, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 1 roku - napisała posłanka. @jbrudzinski ma Pan do zidentyfikowania zwolenniczkę "dobrej zmiany" - dodała.

W odpowiedzi szef MSWiA potępił "agresję fizyczną", jednak wskazał też na wcześniejsze agresywne zachowanie protestującej. Absolutnie potępiam spoliczkowanie zakłócającej (po raz kolejny) uroczystości państwowe agresywnej Pani. Osoba która uderzyła przedstawicielkę #ObywateliRP została wylegitymowana przez @PolskaPolicja. Odpowiedzią na agresję werbalną nie może być agresja fizyczna - napisał na Twitterze Joachim Brudziński.

Kobieta policzkuje panią, krzyczącą „konstytucja”. Odchodzi nie niepokojona, poruszasię swobodnie po terenie, chronionym przez SOP. Ciekawe. Kim jest? Czy w drugą stronę zadziałałoby to tak samo, czy byłoby spisanie i komisariat? pic.twitter.com/L5TkJGRaHJ — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) 2 September 2018

Jak ustalił DGP, kobieta w sukience w kwiaty to Dominika Arendt-Wittchen, pełnomocnik woj. dolnośląskiego ds. obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Próbowaliśmy się z nią skontaktować, ale nie odbiera telefonu.