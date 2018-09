Trzaskowski pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 czy niedzielna konwencja PiS była "jak z czarnych snów" Platformy Obywatelskiej, gdyż była "bardzo konkretna, bardzo mało ideologiczna" odparł: "pytanie jest o wiarygodność".

Obniżka rachunków za ciepło, energię i utylizację odpadów, odbudowa połączeń autobusowych, upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, dwukrotne zwiększenie nakładów dla domów seniora i 500 mln zł na place zabaw, ośrodki sportowe czy siłownie plenerowe - to cele pięciu propozycji PiS na wybory samorządowe przedstawionych w niedzielę na konwencji PiS przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Pięć propozycji dla samorządów idzie w ślad za tzw. piątką Morawieckiego, czyli pięcioma projektami rządowymi zapowiedzianymi przez szefa rządu na konwencji PiS w kwietniu. Szef rządu obiecał wówczas wprowadzenie mniejszego ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Proszę sobie przypomnieć jak PiS rządził w Warszawie - nie wybudował ani jednego żłobka, a teraz mówi o budowie żłobków. Przez lata myśmy (PO) ich wybudowali 37. Jeżeli chodzi o wymianę taboru, to wymienił 300 tramwajów, a myśmy wymienili 3 tys., i tak bym mógł w nieskończoność - podkreślił w poniedziałek Trzaskowski. Pytany, czy zapowiedź PiS ocieplania domów jest tylko obietnicą, której PiS nie zrealizuje, Trzaskowski odpowiedział: ale co zrobili?. PiS powiedział o programie 500+, to jest jedyne z czego się wywiązali, a już dzisiaj się z tego wycofują". "Poza tym nie dla wszystkich jest ten program - zaznaczył polityk.

Według Trzaskowskiego, PiS nie jest wiarygodny w swoich zapowiedziach. Jeżeli(PiS) zapowiada olbrzymie inwestycje, a traci unijne pieniądze, to ciekawe z czego będzie je finansował?" - zaznaczył. "Miały być Mieszkania+ i co? I nie ma żadnych mieszkań - dodał.

Trzaskowski dodał, że jego konkurent kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zapowiada walkę ze smogiem, zapowiada inwestycje. A gdy się patrzy jak głosuje w Sejmie, okazuje się, że głosował przeciw wszystkim warszawskim inwestycjom, nie przyszedł na głosowanie dotyczące smogu, wyciągnął kartę, jak było głosowanie a propos (lotniska - PAP) Okęcia - zauważył poseł. Wszystko się zasadza na wiarygodności, więc może obrazki były na tej konwencji ładne, tylko ja nie widzę w tym żadnej wiarygodności - oświadczył.