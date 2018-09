"Współautor kampanii wyborczych PiS, były poseł tej partii, a od maja 2017 roku rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy odchodzi z polityki do biznesu" - podał dziennik. Rzeczpospolita dowiedziała się, że w poniedziałek złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Cytowany przez gazetę Łapiński zapewnił, że praca dla prezydenta była dla niego "ogromnym zaszczytem i wielkim wyzwaniem". - To była dla mnie wielka przygoda, to był dla mnie świetny czas. Zawsze będę bardzo miło wspominał pracę dla Andrzeja Dudy – cytuje dotychczasowego rzecznika Rzeczpospolita.

Skończyłem 40 lat, to dobry czas na odważne decyzje. I jak to w życiu bywa, teraz jest czas na nowe wyzwania, nowe plany i projekty – powiedział Łapiński, ale dodał, że na razie nie chce ich precyzować.

Mam nadzieję, że doświadczenie zdobyte w Kancelarii Prezydenta będzie mi pomocne w przyszłości. Dziękuję prezydentowi za to, że byłem częścią jego drużyny – odpowiedział na pytania gazety o swoją przyszłość.

Według Rzeczpospolitej osoba, która ma znać plany dotychczasowego rzecznika prezydenta twierdzi, iż ma się on wycofać całkowicie z polityki i przejść do sektora prywatnego - planuje założenie agencji PR, która będzie się zajmowała projektami dla biznesu.

Według informatora gazety firma Łapińskiego nie będzie obsługiwała polityków, ale tylko zlecenia komercyjne. Według niego Krzysztof Łapiński chce wykorzystać umiejętności, jakich nabył w trakcie swojej politycznej kariery - jak budowanie kampanii, relacje z mediami, przygotowywanie konwencji, czy tworzenie spotów wyborczych.

Według ustaleń "Rz" od połowy roku akademickiego ma też zostać wykładowcą jednego z "dużych polskich uniwersytetów". "Ma też nadal być aktywny w mediach, ale jako komentator" - dodaje Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita przypomina, że Krzysztof Łapiński ministrem w Kancelarii Prezydenta był od maja 2017 roku do poniedziałku, gdy rano występował jako rzecznik Andrzeja Dudy w poranku TOK FM. Żeby przejść do kancelarii prezydenta zrezygnował z mandatu poselskiego co - jak przypomina gazeta - uznano za sensację i jednocześnie duże wzmocnienie kancelarii i ośrodka prezydenckiego.

Krzysztof Paweł Łapiński jest politologiem. Urodził się 26 czerwca 1978 w Warszawie. Był posłem od 2015 do 2017 r. Od tej pory w Kancelarii Prezydenta, jako sekretarz stanu i rzecznik prasowy Andrzeja Dudy.

Skończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 r. i podyplomowe studia public relations na UW (2009).

Pracował w biurze prasowym Klubu Parlamentarnego PiS oraz rzecznikiem prasowym ministra Zbigniewa Wassermanna. Po zmianie rządu pracował w biurze partii, a później jako zastępca rzecznika prasowego PiS. Do Sejmu wystartował z okręgu pilskiego, otrzymał 8114 głosów.