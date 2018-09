Tomasz Poręba - szef sztabu wyborczego PiS - zarzucił we wtorek PO, że w czasie swych rządów inwestowała głównie w zachodniej Polsce, czyli tam gdzie miała poparcie, zaniedbując przy tym tzw. ścianę wschodnią, gdzie znacznie więcej sympatyków ma PiS. Trzaskowski - kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy - który prezentował we wtorek program wyborczy dla dzielnicy Bemowo, nazwał słowa Poręby kłamstwem. To jest kolejne kłamstwo PiS, wystarczy tylko przejechać całą Polskę – podkreślił.

Jak dodał, sam wielokrotnie, m.in. jako minister administracji i cyfryzacji bywał w Polsce wschodniej. Stworzyliśmy specjalny program rozwoju Polski wschodniej, na który było specjalne finansowanie unijne, z którego powstało mnóstwo inwestycji w infrastrukturę - podkreślił Trzaskowski. Wspominał, że jako minister cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska sam był odpowiedzialny za kwestie rozwoju internetu i sieci szerokopasmowej. Inwestowaliśmy też na ścianie wschodniej, więc tych inwestycji było mnóstwo - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy.

Kiedyś PiS próbował nam wmówić, że Polska jest w ruinie. Wystarczy się rozejrzeć ile tych inwestycji było w całej Polsce. Widać, że to jest absolutna nieprawda, tak samo jak w Warszawie. Warszawa się zmieniła przez ostatnie 12 lat nie do poznania – przekonywał Trzaskowski.

Konferencji kandydata PO i Nowoczesnej przysłuchiwała się jedna z mieszkanek stolicy, która krytykowała stan dróg na Podkarpaciu. Jest to jeden z bardziej zaniedbanych regionów Polski - powiedziała. Trzaskowski odpowiedział, że województwo to cierpi przede wszystkim z powodu dwustu lat zaniedbań, które teraz ciężko nadrobić. Zjeździłem akurat całą Polskę wschodnią (…) Były inwestycje, był specjalny program - dodał poseł Platformy.