Nowacka wystąpiła na konwencji inaugurującej kampanię Koalicji Obywatelskiej. Na początku września zarząd Inicjatywy Polska podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej ws. startu do sejmików wojewódzkich.

Samorządy wolne od ideologii muszą zapewnić respektowanie praw wszystkich: praw kobiet, praw człowieka, muszą zapewnić łatwo dostępne gabinety ginekologiczne, bez klauzuli sumienia, takie, w których kobieta dowie się prawdy, a nie wiary swoje lekarza. Samorządy muszą zapewnić apteki z dostępną od zaraz antykoncepcją awaryjną. Samorządy dzięki nam przywrócą prawo do szczęścia i rodzicielstwa tym, którym PiS, ich ideolodzy, odebrali dofinansowanie in vitro. Tego dopilnuję, żeby nasze samorządy, którymi będzie rządziła Koalicja Obywatelska, żeby in vitro było w każdym samorządzie, dla każdej i każdego potrzebującego - powiedziała Nowacka.

Jak podkreśliła, samorządy muszą zapewnić także równe wynagrodzenie w instytucjach samorządowych dla kobiet i mężczyzn. - Musimy zapewnić jak najszybsze inwestycje w przedszkola i żłobki, bez tego również nie ma praw i wolności, w tym praw kobiet, bez tego nie ma naszego umacniania się zawodowego - mówiła Nowacka. Zadeklarowała, że Inicjatywa będzie dbać o to, by wszystkie dzieci mogły bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Samorządy muszą być też przyjazne mniejszościom, muszą pamiętać, że Polska jest różnorodna i wielokulturowa i taką pozostanie, czy to się podoba panu Błaszczakowi i Kaczyńskiemu, czy nie - dodała liderka Inicjatywy.

Wierzę w siłę jedności, wierzę w determinację Polek i Polaków w walce o sprawiedliwą, nowoczesną otwartą, solidarną Polskę, dlatego tu jestem. Tylko razem, tylko silni pokonamy zagrożenie samorządności, zagrożenie wolności i prawa, jakimi są dzisiaj rządy PiS, razem pokonamy ich, razem wygramy te wybory - powiedziała Nowacka.

Musimy zatrzymać skrajne szaleństwo prawicy. Musimy dopilnować, żeby wybory były wolne, sądy muszą być niezawisłe, samorządy muszą być niezależne od władzy centralnej - dodała liderka Inicjatywy. W tym momencie sala zaczęła skandować hasło "wolne sądy".

Nowacka zaznaczyła też, że szkoła musi być wolna od indoktrynacji.

Prawa kobiet do decydowania o sobie są prawami człowieka, bez względu na to co powie ten, czy inny biskup. Wolność sumienia, wyznania i świeckość państwa muszą być praktyką, a nie tylko teorią, a Polska musi być pozostać w Europie. Nie damy się wypchnąć z UE, niech PiS o tym zapomni - powiedziała liderka Inicjatywy Polska.