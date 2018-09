Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę i angażuje się w kampanię samorządową. We Wrocławiu, jak relacjonuje "Super Express", mówił m.in. o dodatku specjalnym dla emerytów. - To jest sprawa, która jest w tej chwili omawiana na posiedzeniach rządu, na kierownictwie partii rządzącej. Jest zbyt wcześnie, by przedstawić konkretny projekt. Jednak zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany - mówił prezes PiS.

- To jest bardzo trudna sprawa. Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 mln. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma - dodał Kaczyński.

Według gazety, "wygląda na to, że dla emerytów i rencistów nadejdą wreszcie lepsze czasy". Były premier zdradził, że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów. O szczegółach rozwiązań i terminie ich wprowadzenia nie chciał jednak rozmawiać.