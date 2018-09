- Nie wierzę w to oszustwo, to jest wielkie oszustwo! Polacy już powiedzieli, że nie chcą PO w takiej formule. Jeżeli PO tego nie zrozumie, a nie rozumie, to nic z tego nie będzie – mówił gość Radia ZET Robert Biedroń, pytany w internetowej części programu o Koalicję Obywatelską. Podkreślał, że nie będzie uwiarygadniał czegoś, do czego nie pasuje. - Nawet Barbara im nie pomoże, bo to musi być wiarygodne i autentyczne.

Jego zdaniem Nowacka „rozwodni się w nijakości ideowej PO". Samorządowiec podkreśla jednak, że mimo to trzyma za nią kciuki. - Przegrywała wszystkie kolejne wybory, musiała dokonać dramatycznego wyboru. Kibicuję jej i mam nadzieję, że uda jej się ta droga, którą teraz wybrała – mówił Robert Biedroń.

Biedroń uważa także, że przekaz z konwencji Koalicji Obywatelskiej nie jest w stanie zainteresować Polaków. - Zabrakło energii, entuzjazmu, pozytywnego programu i myślenia o samorządzie. Ciągle słyszę warczenie polityków na siebie, a mało jest zajmowania się problemami zwykłych ludzi – ocenił prezydent Słupska.

Robert Biedroń zdradza również, że leci do Paryża i w czwartek będzie miał spotkanie z przedstawicielami partii Emmanuela Macrona. - Zostałem przez nich zaproszony i będę uczestniczył w debacie europejskiej, bo nie jest mi wszystko jedno – mówił. - Będziemy rozmawiali o przyszłości Europy i to zaprząta moją głowę, żeby Polska z Francją i Niemcami nadal była bijącym sercem Europy.