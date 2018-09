Bądź pierwszym zastępca prezydenta Gdańska, a za pięć lat będziesz świetnym kandydatem na głównego prezydenta. Okres asymilacyjny jest potrzebny - powiedział do Jarosława Wałęsy obecny prezydenta Gdańska Paweł Adamowicz, który ubiega się o reelekcję. Propozycja ta została złożona po zakończeniu "Gdańskiej Debaty Gospodarczej - Wybory 2018", zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza wspólnie z Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Uczestniczyło w niej oprócz Adamowicza i Wałęsy, także czworo pozostałych kandydatów na prezydenta miasta.

Paweł: przeczysz samemu sobie. Mówiłeś, że żądasz od Platformy Obywatelskiej, aby porozumiała się z Nowoczesną. Mamy to porozumienie i poszerzamy się na inne środowiska, a teraz ty stoisz z boku. Paweł, to jest błąd, ty też się tego uczyłeś - odpowiedział Wałęsa na ofertę Adamowicza. Ale uczyłem się co najmniej od ośmiu lat jako radny. Zapraszam do współpracy - podkreślił prezydent Gdańska. Wałęsa odparł: Zrozum, że teraz jesteś mechanizmem niszczącym. Koalicja Obywatelska to jest przyszłość.