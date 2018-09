Chcę przypomnieć wszystkim politykom i wszystkim tym, którzy krytykują Barbarę Nowacką, że od trzech lat ponosimy porażki. Z roku na rok tracimy wszystko i należy się zreflektować, zresetować i zastanowić się, w jaki sposób zastopować to zawłaszczanie państwa - mówił Władysław Frasyniuk w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24. Wezwał też prezydenta Słupska, by nie przeszkadzał. Twój pomysł na to, żeby nabrać głęboko powietrze w płuca i doczekać do lutego, pachnie śmiercią - dodał były opozycjonista.

Frasyniuk radzi, że skoro Robert Biedroń przed startem swojej inicjatywy politycznej w lutym, ma zamiar jeździć po Polsce i spotykać się z wyborcami, to by namówił ich, aby jednak stworzyli tę zaporę przeciwko zalewowi PiS-owskiemu. Wzywa też prezydenta Słupska, by dał przykład innym i poparł któryś z komitetów, który startuje w wyborach samorządowych.

Opozycjonista uważa też, że liderzy wszystkich ugrupowań powinni dogadać się w wyborach do europarlamentu i stworzyć wspólną listę z Koalicją Obywatelską. Każdy, kto nie wejdzie do wspólnej koalicji, która być może powinna się nazywać koalicją europejską, będzie takim samym szkodnikiem jak Ziobro, jak Kaczyński - podsumował.