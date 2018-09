Powinna zająć się tym komisja w sejmie i powinno się zrobić wszystko, by prokuratorzy, którzy tak zadecydowali, za to odpowiedzieli. To jest hańba, jeżeli można bezkarnie bić kobiety w Polsce. Nowoczesna zdecydowanie zajmie się tą sprawą - przewodnicząca Nowoczesnej, odniosła się do umorzonego śledztwa ws. znieważenia kobiet blokujących marsz narodowców.