Dyskusja o projekcie była jednym z punktów spornych, wymagających głosowania. W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że chrzest Polski to "kluczowe wydarzenie w dziejach naszego narodu i państwa", które poza wymiarem religijnym miało również "wymiar strategiczny i polityczny". "Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość" - czytamy w uzasadnieniu.

Preambuła do projektu Ustawy o Ustanowieniu Święta Chrztu Polski, wniesionego m.in. przez posłów PiS, Kukiz'15 oraz koła Wolni i Solidarni, głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego". Święto ma mieć charakter państwowy.

Wnioskodawcy podkreślili w projekcie, że mimo znaczenia Chrztu Polski wydarzenie jest praktycznie nieobecne w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa. "Dlatego dzisiaj, w dobie kruszenia podstaw, na których zbudowany jest nasz byt narodowy i państwowy, w dobie niepewności i obawy o naszą przyszłość, o jutro naszych dzieci, powinniśmy pamiętać o rocznicy Chrztu Polski" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak dodano, proponowana data ustanowienia święta powinna stać się "okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialności za naszą przyszłość", a "odwaga i dalekowzroczność Mieszka I" będzie inspiracją dla polityków.