- Unia to wspólnota wartości. Nie wyobrażam sobie UE bez Polski. Jestem absolutnie przekonany, że przytłaczająca większość Polaków wierzy w europejskie wartości. Polacy chcą być częścią nie tylko politycznej konstrukcji, jaką jest Unia Europejska, ale też europejskiej wspólnoty wartości - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Frans Timmermans.

Wiceszef KE dodał, że jego rolą jako członka Komisji Europejskiej "jest zapewnić, by państwa członkowskie stosowały się do wartości, do których przestrzegania się zobowiązały w traktacie".

- Traktat był podpisany i ratyfikowany, a członkostwo w UE było przedmiotem referendum w Polsce. To oznacza wielkie obowiązki i wielkie prawa. Jednym z obowiązków jest szanowanie fundamentalnych wartości. A jedną z tych wartości jest niezależność sądownictwa. Moim zadaniem jest zapewnienie, że Polska to szanuje - zauważył Timmermans.

Słowa polskiego prezydenta komentowali również inni zagraniczni posłowie do PE. - Nawet jeśli uznamy, że Unia to wyobrażona wspólnota, to ta wyobraźnia opiera się na wspólnych wartościach i zasadach, jak właśnie rządy prawa - oznajmił WP portugalski polityk Carlos Zorrinho z frakcji socjalistów.

- I jeśli się do niej przystępuje, trzeba się do nich stosować. Owszem, można je zmienić i stwierdzić, że "demokracja nieliberalna" to uprawniony model. Ale póki co one nadal obowiązują, trzeba się stosować do tych reguł, które są. No a jeśli ktoś chce, żeby go nie obowiązywały, to nie ma obowiązku być członkiem tej wspólnoty - podsumował Portugalczyk.