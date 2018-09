Oni chcą złamać konstytucję. Art 152 konstytucji mówi o tym, że wojewoda jest reprezentantem rządu w województwie, w terenie. (...) A co mówił tydzień temu przewodniczący Platformy Obywatelskiej? Otóż mówił, że chce zlikwidować województwa. Nie pozwólmy na likwidację państwa polskiego i jego emanacji - województwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek na spotkaniu z mieszkańcami Sochaczewa (woj. mazowieckie).

Tym samym odniósł się do zapowiedzi programowych PO, której lider Grzegorz Schetyna podczas konwencji wyborczej PO i Nowoczesnej, na początku września, która zainaugurowała kampanię Koalicji Obywatelskiej przed jesiennymi wyborami samorządowymi, zapowiadał zakończenie dwuwładzy w województwach i dublowania się obowiązków marszałków województw i wojewodów. Konsekwentnie wprowadzimy zasadę - jeden gospodarz w regionie i będzie to gospodarz samorządowy - mówił wtedy lider PO Grzegorz Schetyna. Centra zarządzania kryzysowego, pełen nadzór nad służbami ratującymi życie i majątek ludzi dotkniętych przez żywioł - to wszystko trafi do urzędów marszałkowskich - zapowiedział.

Morawiecki ocenił, że jest to bardzo niebezpieczny projekt naszych konkurentów politycznych.