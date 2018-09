Według Aleksandra Kwaśniewskiego wybory parlamentarne mogą się okazać dla lewicy "prysznicem", który pomoże w rozmowach o zjednoczeniu. Były prezydent nie widzi jednak opcji koalicji PiS-SLD. - To jest łączenie ognia i wody. Przy socjalnym programie PiS, który podoba się lewicy, jest cała część programu światopoglądowego, którym się różnią - powiedział gość Radia ZET.

- Antykomunizm obecnej partii rządzącej nie pozwala na wyobrażenie sobie historycznego kompromisu między SLD a PiS. Odnoszę wrażenie, że byli PZPR-owcy to dziś czołówka antykomunizmu. To typowe zachowanie neofitów. Jak słucham Piotrowicza, to widzę najbardziej zajadłego antykomunistę – oznajmił Kwaśniewski.

Były prezydent podkreśla jednak, że możliwe są "transfery indywidualne" do PiS. - W ludziach jest chęć zrobienia kariery, są ambicje. Poza tym część osób na lewicy jest zmęczona opozycyjnością, chciałaby znów być u władzy. Domyślam się, że może to być kilka nazwisk, które będą pojawiać się w otoczeniu PiS – orzekł Kwaśniewski. Jako przykład podał Piotra Guziała, który zdecydował się wycofać się z walki o fotel prezydenta stolicy i poprzeć Patryka Jakiego. - Nie sądzę, że Jaki na tym zyska, ponieważ potencjał wyborczy Guziała jest mocno ograniczony – powiedział były prezydent. Jego zdaniem kandydat Zjednoczonej Prawicy nie wygra w Warszawie, gdyż to miasto jest "bardzo liberalne i musiałoby się wiele zdarzyć, żeby można było wygrać z mocnym i dobrym kandydatem - Trzaskowskim".

Z kolei pytany o transfer Barbary Nowackiej do Koalicji Obywatelskiej Kwaśniewski odrzekł, że liderka Inicjatywy Polska jest "zdecydowaną kobietą z ukształtowanym poglądem", ale "będzie miała ciężko, bo żywioł konserwatywny w PO jest bardzo silny". - Moim zdaniem Platforma nie skręci w lewo. Znając tę partię, uważam, że jest to środowisko dość konserwatywne – dodał.

Na sugestię, że Nowacka nie mogła porozumieć się z Włodzimierzem Czarzastym, odarł, że "można się z nim dogadać". - Doceniam to, co zrobił z partią, która była w głębokim kryzysie - skonsolidował ją i doprowadził do tego, że nadzieje parlamentarne są duże. Jest inteligentny i otwarty - skomplementował lidera SLD Kwaśniewski.