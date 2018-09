Wojsko i energia – te dwa tematy powinny dominować podczas wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. – Prezydent powinien wrócić do kraju z deklaracją podważającą budowę gazociągu NordStream 2. Jednak to tylko "deklaracja", nie jest to żadne źródło prawa międzynarodowego, które może uderzyć w tę inwestycję – przyznaje Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej.

Rozmowy w Białym Domu mają też dotyczyć zakupu przez Polskę systemów Himars – artylerii zdolnej razić cele odległe nawet o 300 km. - Niewykluczone, że prezydenci Polski i USA podpiszą w Waszyngtonie dokument w stylu listu intencyjnego w tej sprawie – dodaje dziennikarz.

A co ze zniesieniem wiz dla Polaków podróżujących do USA? - To jest taka mantra, która powtarza się regularnie przy wszystkich wyjazdach prezydentów do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to bardziej zależy od spełnienie formalnych kryteriów, czyli spadku liczby odmów na wnioski wizowe do odpowiedniego poziomu, niż od tego czy Andrzej Duda będzie w USA raz czy milion razy – stwierdza Parafianowicz.