"Jako Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo proszę, aby w Państwa wystąpieniach przedwyborczych nie składać deklaracji dotyczących zbliżającego się Finału WOŚP. Zwłaszcza Państwu trudno jest określać, czy będzie to Finał piękny, wspaniały czy >najbardziej okazały<, jak to miało miejsce w programie >Tak jest< wyemitowanym wczoraj w stacji TVN24" - pisze na Facebooku Jurek Owsiak. Twórca WOŚP przypomina politykom, że o "uroku Finału" decydują wolontariusze.

Owsiak tłumaczy też, że nie wierzy Patrykowi Jakiemu - przypomniał słowa kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy podczas ostatniego finału. "W swoim wystąpieniu podczas 26. Finału podał Pan uczciwość Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wątpliwość, wręcz sugerując nieprawidłowości i nieścisłości w naszym działaniu. A także wypowiedział Pan, w kontekście WOŚP, bulwersujące słowa o „cywilizacji śmierci” – skrzywdził Pan w ten sposób sympatyków, wolontariuszy i organizatorów WOŚP w całej Polsce" - napisał.

Owsiak uderza też w TVP, "która to telewizja wspierając Pana - no bo w sumie jest to Pana telewizja - wprowadziła całkowite embargo na działania Polaków w ramach WOŚP". Stwierdził, że nie może zgodzić się z tym, że największa akcja społeczna w Polsce "nie ma dostępu do telewizji narodowej". Uważa jednak, że to stan przejściowy, bo był świadkiem, "jak publiczna telewizja z dnia na dzień zmieniała się w swoim wyrazie o 180 stopni, a jej dyrektorzy i tworzący ją ludzie nie wiedzieli, gdzie ze wstydu się podziać".

Dlatego też Owsiak prosi Jakiego i jego ludzi, żeby nie rozdzielali "łask i obietnic dotyczących naszych działań". "My doskonale wiemy, jak skutecznie zorganizować Finał i w odróżnieniu od polityków - nigdy w naszych działaniach nie zapraszaliśmy na zbiór gruszek z wierzby. Na wszystko trzeba zapracować, trzeba mieć wiedzę i doświadczenie. A później to, co od Polaków dostajemy, trzeba solidnie, uczciwie, rzetelnie i zgodnie z potrzebami rozdzielić" - podsumowuje.

Owsiak odpowiedział w ten sposób na tweet Patryka Jakiego, w którym przedstawiał swojego kandydata na wiceprezydenta Piotra Guziała, jako człowieka, który miałby zająć się organizacją finału WOŚP. Sam Guział mówił też ostatnio w TVN24, że zorganizuje najwspanialszy finał WOŚP od lat.