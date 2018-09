Musimy w tych naszych małych ojczyznach dokonać głębokiej zmiany - mówił Morawiecki na konwencji samorządowej PiS. Ocenił, że zasiedziałe, zapatrzone w siebie elity, np. w Gdańsku, przede wszystkim służą sobie same. Te elity nie nadają się do tego, żeby doprowadzić dla większości mieszkańców do podniesienia standardu życia do Europy Zchodniej. Żeby to zmienić, musimy dokonać głębokiej zmiany w samorządach - powiedział szef rządu.

Nawiązał też do nieformalnego szczytu UE Salzburgu. Dotrzymywaliśmy słowa i dotrzymujemy słowa na poziomie całego państwa i dotrzymamy w samorządzie i dotrzymujemy te z tego słowa na poziomie międzynarodowym. Pokazujemy, że to, co obiecujemy na poziomie rządowym, samorządowym, również realizujemy na płaszczyźnie międzynarodowej - podkreślił Morawiecki.

Wczoraj i przedwczoraj Polska potwierdziła i utrzymała nasze stanowisko - i do tego również przekonaliśmy wszystkie pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej - że nie ma żadnej migracji, nie ma żadnych uchodźców w Polsce. Potwierdziliśmy, że liczba uchodźców, których przyjmiemy, będzie zero – mówił Morawiecki. Zebrani zareagowali na te słowa oklaskami.

Morawiecki powiedział też, że dzisiaj Gdańsk i Gdynia stają się największym portem kontenerowym na Bałtyku. Kto by jeszcze o tym pomyślał pięć, siedem lat temu, że mamy szansę dominować na Bałtyku w transportach kontenerowych - zaznaczył premier. Jak zauważył, przez 25 lat towary do Polski były wwożone przez Hamburg i Amsterdam, i ktoś inny zyskiwał na cle, na VAT. My rozbudowując naszą infrastrukturę kolejową, drogową i przede wszystkim portową; przywrócimy świetność Trójmiastu i przywrócimy świetność polskiemu przemysłowi stoczniowemu - oświadczył Morawiecki. Żeby rozwój na Pomorzu był jeszcze dużo, dużo lepszy, żeby Pomorze skorzystało z tych szans, przygotowaliśmy +piątkę dla Pomorza+ - dodał premier.

Jak mówił, zakład on m.in plan remontu i odbudowy 21 dworców na całym Pomorzu. Dodał, że Pomorze jest największym beneficjentem największego w ostatnich 30 latach programu kolejowego o wartości 6,5 mld zł, które zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę linii kolejowych. Wszyscy budujmy wspaniały kraj, wspaniałą Polskę, po to potrzebujemy również zwyciężać w wyborach samorządowych - powiedział Morawiecki. Zapewnił, że rząd PiS dba nie tylko o największe, ale i o mniejsze ośrodki, które korzystają na programie rozbudowie infrastruktury portowej i drogowej "piątka dla Pomorza".

PRemier zapowiedział też, że zamiar przekopu Mierzei Wiślanej zostanie urzeczywistniony; ubolewał, że urząd marszałkowski województwa pomorskiego zaopiniował negatywnie ten wielki projekt. To jest ten egoizm niektórych wbrew naszemu interesowi państwowemu. My te podkopy pod suwerenność na pewno zwalczymy i Mierzeję też przekopiemy - oświadczył szef rządu.

Myślę, że wielu naszych rodaków widzi, że - z błędami i z potykaniem się - ale my tę nadzieję chcemy tutaj z powrotem przywrócić; przywracamy ją wszystkim ludziom, w duchu tej wielkiej wiary, maksymy, którą właśnie wypowiedział tato Kacpra Płażyńskiego: nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych" - zaznaczył Morawiecki. Bardzo często musimy płynąć pod prąd, żeglować musimy też często wbrew różnym, prawda, siłom, mediom, wbrew wielkim i możnym tego świata. Ale idziemy do przodu, pokazujemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, że dla Polski wszystko musi być możliwe i dla Polski zwyciężymy - dodał.