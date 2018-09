Gdyby wybory do Sejmu odbył się we wrześniu, największe poparcie zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby liczyć na 45 proc. poparcia. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na samodzielną większość w Sejmie, uzyskując 254 mandaty.

Do Sejmu weszłaby także Platforma Obywatelska, na którą swój głos zamierza oddać 23,9 proc. badanych. W przeliczeniu na mandaty - taki wynik dałby 129 mandaty.

Ponadto w ławach Sejmu znaleźliby się także politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 8,1-procentowym poparciem (32 mandaty), przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego z 7,4 proc. poparciem (24 mandaty) oraz politycy Kukiz'15 (6,9 proc. poparcia - 20 mandatów).

Poniżej progu wyborczego znaleźliby się przedstawiciele Nowoczesnej (4,1 proc. poparcia), Partii Razem (1,9 proc. poparcia) i partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego (1,5 proc. poparcia).

Badanie Estymator dla "DoRzeczy.pl" przeprowadzono w dniach 20-21 września 2018 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.