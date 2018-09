W porównaniu do badania przeprowadzonego pod koniec sierpnia zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy wzrosło o 2 pkt proc. - z 66 proc. do 68 proc. W mniejszości pozostają badani, którzy mu nie ufają (22 proc.).

Na drugim miejscu rankingu zaufania plasuje się premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 57 proc. Polaków. Jest to taki sam wynik, jak w badaniu przeprowadzonym w sierpniu.

Zaufanie do lidera ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza spadło natomiast o jeden punkt procentowy (52 proc.) względem sierpniowego sondażu (53 proc.).

Najmniejszym zaufaniem Polacy darzą lidera PO, Grzegorza Schetynę. Brak zaufania do szefa Platformy wyraziło 45 proc. badanych - jest to prawie dwukrotnie więcej, niż osób, które mu ufają (23 proc. ankietowanych).