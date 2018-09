W sobotę lider PiS podczas konwencji regionalnej w Olsztynie powiedział: My reformujemy dzisiaj sądownictwo i oczywiście to nie jest jedyna przyczyna tej reformy. To jest jedna z wielu. Ale ta oikofobia, jak to się nazywa, czyli niechęć, czy nawet nienawiść do własnej ojczyzny i własnego narodu to jedna z chorób, która dotknęła części sędziów i która prowadzi do nieszczęść.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego przypomniał drugi gość występujący w TVN24 z Miterą - poseł PO Jan Grabiec. Polityk Platformy ocenił, że była to wypowiedź skandaliczna, pytał, czy na najbliższym posiedzeniu KRS zajmie się słowami prezesa PiS; zapytał Miterę, czy będzie o to wnosił. Także prowadzący program dopytywał, czy KRS powinna zająć stanowisko wobec tych słów.

- Jeżeli będzie taka informacja, czy taki wniosek, na pewno się zajmiemy (...). W mojej ocenie, jeżeli tylko przyjdzie jakieś zawiadomienie, czy wniosek, na pewno na prezydium będziemy o tym dyskutować i moim zdaniem, faktycznie Rada powinna się tutaj (tym) zająć - powiedział Maciej Mitera.

Dopytywany, czy złoży wniosek w tej sprawie, Mitera odpowiedział: "jako członek prezydium, postawię to na prezydium". Na pytanie, czy to znaczy, że złoży wniosek, aby KRS zajęła się słowami Kaczyńskiego, powiedział: "tak - przeanalizować na prezydium tę wypowiedź".

Mitera zastrzegł, by od razu nie wartościować tej wypowiedzi, czy jest obraźliwa dla polskich sędziów. - Zajmiemy się tą wypowiedzią - zaznaczył.