Nie spotkałem się za niczyimi plecami. Miałem otwarte spotkanie z panią kanclerz Angelą Merkel, szefową CDU, partii siostrzanej dla Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Razem jesteśmy w europejskiej partii ludowej - podkreślił Schetyna. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, które są dzisiaj ważne w polityce europejskiej, przede wszystkim o wyborze kandydatów, szczycie który będzie w Helsinkach i o decyzji na temat najważniejszych funkcji w strukturach europejskich.(...) Dlatego uważam, że takie spotkania są potrzebne i pokazują, że Polska i polska polityka jest ważna dla europejskich polityków - powiedział lider PO.

Pytany o rozmowy na temat Nord Stream 2, Schetyna podkreślił znaczenie tej inwestycji dla regionu Europy środkowej: Ważne jest to, żeby pokazać bardzo jednoznaczne stanowisko polskiej polityki, bez różnic. Ja w maju rozmawiałem z premierem Hrojsmanem w Kijowie. Obiecałem mu taką rozmowę. Obiecałem, że przy pierwszej możliwości, przy pierwszym spotkaniu z kanclerz Merkel, będę mówił o opinii ukraińskiej i ocenie tej inwestycji, jaką jest Nord Stream 2 i o tym, jak patrzymy na to w tej części Europy, że jesteśmy zmotywowani, żeby wywierać presje także na rząd niemiecki. Tutaj nie można szukać różnic, tutaj trzeba być solidarnym w tej kwestii. To może być projekt, który będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy środkowej - zaznaczył Schetyna

Szef PO poinformował, że z kanclerz Niemiec Angelą Merkel rozmawiał o budżecie unijnym, w tym o środkach europejskich dla polskich samorządów, o Nord Stream 2 oraz o wspólnej polityce Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego.