Modernizacja infrastruktury to element programu "Piątka dla Pomorza", który zakłada plan remontu i odbudowy wielu obiektów kolejowych - w tym dworców w Starogardzie Gdańskim, Gdyni czy stacji na Helu.

Pomorze ma być według premiera największym beneficjentem programu kolejowego o wartości 6,5 mld złotych. Obietnica premiera jak podaje gazeta.pl dotyczy m.in. dworca w Starogardzie Gdańskim, który jest już gotowy.

- I znowu nie mając nic do zaoferowania nie tylko obiecuje coś czego nie spełni, ale wręcz obiecuje coś co zrobiły samorządy ze środków z regionalnego programu operacyjnego. W październiku uroczyste otwarcie! – odcinał się premierowi marszałek województwa Mieczysław Struk na swoim facebookowym profilu.

Dodał, że samorząd inwestuje łącznie w 33 węzły transportowe na Pomorzu i wyremontował ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dwie linie kolejowe (Miastko-Słupsk-Ustka oraz Malbork-Kwidzyn). Okazuje się, że niektóre obiecywane przez Morawieckiego remonty zostały wykonane już dosyć dawno. Przykłady to dworzec Gdynia stacja kolejowa Hel.

Morawiecki powiedział również na wtorkowej konferencji, że zakończył się etap prac rządowych nad projektem budżetu na przyszły rok i zostanie on skierowany do Parlamentu. Zaznaczył, że to jedna z najważniejszych ustaw przyjmowanych przez rząd.

- Jest to bardzo dobry budżet, jest to budżet, który bardzo wpasowuje się w naszą politykę społeczną z jednej strony, a z drugiej strony w politykę rozwojową, inwestycyjną - powiedział.

Wyjaśnił, że u jego źródeł stoją "prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy". Zaznaczył, że wielu konkurentów politycznych i komentatorów zastanawia się, jak to jest możliwe, że tak znaczące zmiany w finansowaniu działań społecznych - 500+, obniżenie wieku emerytalnego, leki dla seniorów i wiele innych programów - zostały wchłonięte w ten budżet.

- Deficyt budżetowy (...) jest w ryzach, spada rok do roku od kilku lat i mieścimy się bardzo dobrze we wszystkich regułach unijnych (...), bardzo dobrze wypełniamy nasze cele - zapewnił. Szef rządu dodał, że cieszy go to, iż w tym budżecie udało się wykroić "spory kawałek na realizację bardzo ważnego projektu dla gmin, dla powiatów, to jest projekt dróg lokalnych", ale także środki na współfinansowanie wielu dróg ekspresowych, a także na termomodernizację.