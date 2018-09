Prezes PiS stawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Bezpośrednia transmisja z jego przesłuchania miała być widoczna na monitorze ustawionym w sali Sądu Okręgowego w Gdańsku. W sądzie tym nie stawił się pozwany Lech Wałęsa. Jego pełnomocnik Maciej Prusak poinformował, że b. prezydent doznał kontuzji kręgosłupa i złożył wniosek o odroczenie rozprawy.

Sąd początkowo nie uwzględnił wniosku Prusaka i postanowił przeprowadzić przesłuchanie telekonferencyjne. Jakość dźwięku okazała się jednak tak zła, że ostatecznie sąd zdecydował o zaniechaniu przesłuchania za pomocą łączy internetowych i odroczył rozprawę do 22 listopada. Tego dnia przed gdańskim sądem mieliby zostać przesłuchani powód i pozwany.

Proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie rozpoczął się w marcu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. zł na cele społeczne za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. W pozwie stwierdzono, że ze strony byłego prezydenta padły zarzuty, iż "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r." W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Kaczyński domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.